O Botafogo tirou o alívio do torcedor, que viu o fantasma de 2023 ser deixado de lado e se sagrar campeão brasileiro em 2024. A conquista também virou um motivo para o capitão Marlon Freitas desabafar, após a partida contra o São Paulo. O jogador estava na perda do título nacional ano passado, mas neste domingo (8/12), foi o responsável por levantar a taça de campeão.

“Para quem viveu o ano passado, para quem viveu esse Botafogo, agora ser campeão da América e campeão brasileiro. (Fico) um pouco emocionado porque foi muito difícil o final do ano passado, sabe? Eu não gosto muito de ficar lembrando isso, porque é algo bem pessoal. Carreguei uma cicatriz por 12 meses daquilo que aconteceu no ano passado”, disse Marlon Freitas, que prosseguiu.

“Só que as pessoas não podem apagar o ano que eu vinha fazendo, até as últimas cinco, oito rodadas do ano passado. E não apagaram, pode ter certeza disso, porque eu vi muita coisa boa. Assumo a minha responsabilidade também naquela de rendimento, de performance. Enfim, cara, eu me achava muito forte. O que aconteceu esse ano… não é pelas conquistas, não, sabe? É pela coragem, é pela força. Só minha família sabe o que eu passei. E conquistar esse título brasileiro, Libertadores, é um ano mágico, completou.

Marlon Freitas ressalta força do grupo

Eleito para a seleção do campeonato, o volante também elogiou a força do grupo. Afinal, o Botafogo ganhou muitos reforços durante a temporada e construiu um ”time campeão”.

“Sem esse grupo também… Estou muito feliz. Isso aqui é produto de muito esforço, muito esforço mesmo. Muita dedicação. Eu coloquei como meta. Eu sabia que se coletivamente o nosso time fosse bem, individualmente muitas coisas boas iriam acontecer. Estou muito feliz, vou dividir esse prêmio com o meu grupo, com a minha família. Muito feliz mesmo”, finalizou o volante.

