Mano celebra permanência do Fluminense na primeira divisão: ‘Dia muito especial’

Com a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, o Fluminense se garantiu na elite do futebol brasileiro em 2025. De quebra, ainda assegurou a vaga na próxima edição da Sul-Americana. Em entrevista coletiva, o técnico Mano Menezes falou sobre ter assumido a equipe, com apenas seis pontos, e ter reagido no returno.

“Acho que a equipe está de parabéns, não por ter deixado pelo último jogo. Mas porque desde que aqui chegamos, tivemos 53% de aproveitamento. Pegamos a equipe com seis pontos, última na tabela, e fizemos um segundo turno entre os oito melhores, se eu não estiver enganado, muito próximo disso. Perdemos ponto pra caramba, mas tínhamos uma dívida grande para pagar. Por isso chegamos à última rodada nessa condição dramática. A equipe se comportou bem”, disse.

“Eu disse na entrevista de abertura, e falei aos jogadores, porque nessa hora vem muita coisa negativa. Essas coisas são tão fortes que ficam parecendo que você é muito ruim. Nos últimos 11 jogos, temos duas derrotas. Não estávamos tão mal assim. Deixamos escapar algumas oportunidades em casa, precisava vencer para a situação ficar melhor. Não conseguimos, porque a reta final é dura para todo mundo. Mas a equipe conseguiu fazer essa vitória aqui pela primeira vez em um dia muito especial para a gente”, acrescentou.

Campanha de recuperação e salvação

Quando Mano assumiu, o Tricolor somava apenas seis pontos em 13 rodadas. Campeão da Libertadores e da Recopa, Fernando Diniz não conseguiu fazer a engrenagem girar e acabou sendo demitido.

O novo treinador, então, chegou a um acordo no dia 1º de julho e teve a missão de salvar o ano do Fluminense, algo que aconteceu neste domingo (8), no Allianz. Com ele à beira do campo, a equipe conquistou 40 pontos em 72 possíveis ao longo de 35 rodadas, com 11 vitórias, sete empates e sete derrotas. Contudo, ele evitou falar se permanece na próxima temporada.

“Eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar em um lugar onde não queiram que eu fique. Não tratamos sobre o assunto. Fizemos um contrato prévio, quando eu assumi o Fluminense, que tinha algumas cláusulas. Mas mesmo com cláusulas, sou sempre muito aberto para sentarmos novamente e fazermos a coisa certa, como tem que ser. Vamos fazer isso nos próximos dias, nas próximas horas”, disse.

