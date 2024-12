Victor lamenta briga pelo rebaixamento e cita fatores que fizeram o Atlético terminar 2024 em baixa

O Atlético conseguiu espantar um fantasma na tarde deste domingo (08), na Arena MRV. O Galo venceu o Athletico por 1 a 0, se livrou do rebaixamento, se garantiu na Copa Sul-Americana do ano que vem e ainda acabou rebaixando o adversário para a Série B.

O clima que era de expectativa até algumas semanas atrás, mas virou um drama nos últimos dias, com o risco da queda. O gerente de futebol, Victor, lamentou que a temporada tenha terminado desta forma, já que o Galo não possuía os aspectos de um time rebaixado.

“Foram dias tensos e intensos. A gente tentando mobilizar os atletas, trabalhar maneiras nas quais eles pudessem se sentir mais confortáveis, de forma mais segura. Talvez não merecíamos chegar no último jogo com esse risco. Por tudo que foi feito na temporada, todo o planejamento, tudo que é bem feito dentro da instituição. Não existia ingredientes que toda equipe que briga para não cair sempre tem: atraso de salário, estrutura precária, problema de relacionamento, racha de grupo, troca de treinadores, problemas políticos. Isso não existe no Galo”, ressaltou.

O ídolo do Atlético pontuou dois momentos da temporada como fundamentais para que o clube encerrasse o ano desta forma: a Copa América e o foco nas copas. Victor recordou as dificuldades durante o torneio de seleções, mas acredita que a estratégia de poupar atletas deveria ter sido feita de forma diferente. Além disso, o ex-goleiro também citou a perda das finais.

“Nós tivemos dois momentos que foram importantes para que chegássemos hoje nesta condição. Primeiro a Copa América, nós tívemos nove jogos com uma média de 12 desfalques por partida. Em alguns jogos jogamos com nossa terceira equipe, cheia de jogadores da base. Aí começou a entrar o ponto das copas, que talvez poderíamos ter feito algo diferente. Com menos jogadores saindo, talvez poupar três ou quatro jogadores, não dez. Fizemos bem isso em 2021. Com a perda da Copa do Brasil e da Libertadores a questão anímica foi muito importante”. afirmou.

Por fim, Victor se definiu aliviado com o resultado na última rodada do Brasileirão. Ainda considerou a temporada como boa, já que o Galo chegou a três finais. Entretanto, não negou que o Atlético ficou devendo no nacional.

“A palavra que define hoje é alívio, mas também dever cumprido. Porque a gente sempre vai enxergar o copo meio cheio, pois de quatro campeonatos a gente disputou três finais e ganhou uma. O Brasileiro ficou um gosto de que poderíamos ter feito mais”, concluiu.

