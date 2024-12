Diniz detona Cruzeiro e desabafa: ‘Me sinto desrespeitado’

Em meio aos boatos sobre uma possível demissão, o técnico Fernando Diniz soltou o verbo na entrevista coletiva após a vitória do Cruzeiro sobre o Juventude por 1 a 0, neste domingo (8), pela última rodada do Brasileirão. Assim, o treinador cobrou clareza da diretoria celeste e afirmou que se sente desrespeitado pela forma que o assunto tem sido conduzido.

Cruzeiro na Sul-Americana. Veja a tabela final do Brasileirão!

“Me sinto extremamente desrespeitado porque estou sabendo pela imprensa. Sabem mais do que vai acontecer comigo do que eu mesmo. É um desrespeito muito grande porque eu tive inúmeras propostas e vim para o Cruzeiro. Não teve clareza. Teve uma conversa de muro, mas não sou tonto. Não me arrependo de ter vindo porque vim de coração aberto para fazer trabalho justo e honesto”, disse.

Fernando Diniz foi contratado para assumir o lugar de Fernando Seabra. O objetivo era classificar o Cruzeiro para a Libertadores. Porém, não obteve sucesso. Ao todo, foram 15 jogos, apenas três vitórias, seis empates e seis derrotas, além do vice-campeonato na Sul-Americana diante do Racing, da Argentina. Assim, o aproveitamento é de 33,3%.

“Ninguém virou para mim e disse que estou demitido. Espero que seja mentira (a demissão) porque custo a acreditar que uma pessoa fala que estou até o final de 2025 e, depois de uma semana, estou fora do negócio. Não tem problema, chega e fala que não tenho resultado, mas nessas condições, não. É falta de convicção”, finalizou.

