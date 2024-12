Zubeldía revela conversa por Oscar e faz balanço da temporada

O técnico Luis Zubeldía já esqueceu 2024 e começou a planejar 2025. Tanto que já vê o São Paulo se movimentar no mercado de transferência. Após a partida contra o Botafogo neste domingo (8/12), no Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico admitiu que o Tricolor abriu conversas pelo meia Oscar.

O jogador está livre no mercado desde que deixou o Shanghai Port, da China. Oscar é um dos pedidos de Zubeldía e um dos objetivos do São Paulo na próxima janela.

“Falamos com o Oscar e outro jogador. Há questões que temos de negociar com o jogador, mas já falamos com dois jogadores que acredito que são importantes para o time”, disse Zubeldía, que não revelou o nome do outro atleta.

Além disso, o treinador fez um balanço da temporada. Ele terminou 2024 no sexto lugar na tabela de classificação do Brasileiro, além de cair nas quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

“O saldo creio que é positivo. Começamos 2024 com o título da Supercopa, depois teve o Paulista sem o resultado esperado, um início de Brasileirão difícil, que conseguimos corrigir, cumprir o objetivo de entrar na Libertadores. (…) Depois, na Libertadores e na Copa do Brasil competimos bem, fomos competentes, mas por pequenas coisas não avançamos mais”, falou o treinador, que prosseguiu.

“Fico um pouco frustrado pelos últimos quatro, cinco jogos. Mas acredito que se me disserem que todos os anos o São Paulo vai se classificar direto para a Libertadores, eu assinaria. Temos que fazer um grande trabalho para ir em busca do Paulista. Para poder somar mais de 59 pontos na próxima temporada, estar mais acima, chegar às finais da Copa do Brasil e da Libertadores”, finalizou.

