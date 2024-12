Estêvão recebe prêmios de revelação e melhor atacante do Brasileirão

O Palmeiras lutou até a última rodada, mas não conseguiu conquistar o título brasileiro em 2024. O Alviverde foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, neste domingo (8), no Allianz Parque, e amargou o vice-campeonato. Eleito a revelação e melhor atacante, Estêvão lamentou o segundo lugar, mas celebrou as conquistas e o desenvolvimento no segundo ano como profissional.

Palmeiras fica em segundo. Veja a tabela final do Brasileirão

“Eu fico muito feliz com essas premiações individuais, mas triste ao mesmo tempo, porque o mais importante para mim era o título. Não veio esse ano, vou buscar ano que vem, e agradecer a Deus por tudo que está fazendo na minha vida”, disse o jogador.

Estêvão terminou o Brasileirão como vice-artilheiro com 13 gols, atrás de Yuri Alberto e Alerrandro, com 15, e também como o segundo maior assistente, com nove passes. Porém, o caminho foi árduo. No início da temporada, recebeu poucas oportunidades e precisou lutar para ganhar o seu espaço e conquistar o coração do técnico Abel Ferreira.

“Sinceramente o começo da temporada foi muito difícil pra mim, eu tive poucas oportunidades por ser jovem. Mas fui dando meu máximo nos treinos e conquistando o meu espaço. Fico muito feliz por ter ajudado o Palmeiras a ter chegado até aqui”, afirmou.

Veja abaixo as premiações do Brasileirão:

Seleção do Brasileirão 2024: John (Botafogo); Wesley (Flamengo), Barboza (Botafogo), Bastos (Botafogo) e Bernabei (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo), Gerson (Flamengo), Garro (Corinthians) e Alan Patrick (Internacional); Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique (Botafogo).

Melhor técnico: Artur Jorge (Botafogo)

Melhor jogador: Luiz Henrique (Botafogo)

Revelação: Estêvão (Palmeiras)

Craque da Galera: Garro (Corinthians)

Artilheiros: Yuri Alberto (Corinthians) e Alerrandro (Vitória)

