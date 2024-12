Botafogo iguala Santos de Pelé e Flamengo de Jorge Jesus

É tempo de Botafogo! O Glorioso viveu um ano mágico com os títulos da Libertadores e Brasileirão, e igualou o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus como os únicos clubes que conquistaram as duas competições no mesmo ano. Assim, o time alvinegro já entrou para a história do futebol brasileiro.

Botafogo campeão! Veja a tabela final do Brasileirão

O Santos foi o primeiro a conquistar os dois títulos no mesmo ano. O Peixe, aliás, é o único que conseguiu o feito mais de uma vez: em 1962 e 1963, liderados por Pelé, o maior jogador da história. Já o Flamengo entrou para a lista em 2019, sob o comando do técnico português Jorge Jesus, compatriota de Artur Jorge.

Agora, foi a vez do Botafogo entrar para o seleto grupo. O Alvinegro conquistou a Libertadores no último dia 30 de novembro após vencer o Atlético-MG por 3 a 1, no Monumental de Núñez, na Argentina, e se tornou tricampeão brasileiro neste domingo (8) com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no Nilton Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.