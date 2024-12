Leila faz cobrança ao diretor Anderson Barros após vice do Palmeiras no Brasileirão

A derrota do Palmeiras para o Fluminense neste domingo (8) selou o vice-campeonato alviverde no Brasileirão e esquentou o ambiente no Allianz Parque. Isso porque a presidente Leila Pereira, insatisfeita com o desempenho da equipe no revés por 1 a 0, fez cobranças duras ao diretor de futebol Anderson Barros. Ao todo, o Verdão somou 73 pontos.

Além de fazer reclamações, a mandatária cobrou indiretamente mais entrega do elenco, já que a insatisfação foi direcionada a Barros. A conversa entre as partes não evoluiu para uma discussão, de acordo com informações da Gazeta Esportiva.

Diretor de futebol do clube desde 2019. Anderson Barros fez parte do primeiro mandato completo de Leila à frente do Verdão (2021-2024). Reeleita pelos sócios do clube social para o triênio 2025-27, ela tomará nova posse ao fim deste ano.

Eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, pelo Botafogo na Libertadores e com uma derrota marcante para os mesmos alvinegros quando jogava por um empate, todos em pleno Allianz Parque, o Palmeiras não mostrou força justamente onde tem todas as condições de ser dominante.

Foram sete contratações ao longo da temporada, três delas titulares no 1 a 0 diante do Fluminense. A saber, Mauricio, Aníbal Moreno, Agustin Giay. Os demais contratados foram Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro e Felipe Anderson.

O saldo na temporada, aliás, passa longe de ser positivo. Afinal, o investimento permitiu apenas a conquista do Campeonato Paulista. A caampanha em 2024 inclui o vice na Supercopa, a queda nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, além da segunda colocação do Brasileirão com seis pontos a menos do que o campeão Botafogo (79 contra 73).

