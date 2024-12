Augusto Melo garante permanência de Yuri Alberto no Corinthians em 2025

Com o encerramento do Campeonato Brasileiro neste domingo (8), que teve vitória do Corinthans por 3 a 0 diante do Grêmio no Sul, o presidente Augusto Melo avaliou seu primeiro ano de gestão e chegou à seguinte conclusão: a diretoria se esforçará ao máximo para manter o elenco com qualidade em 2025.

De acordo com o mandatário, seu primeiro ano teve “erros e acertos”. Ele destacou a reformulação a qual o clube teve em 2024 e mandou um recado “àqueles que se intitulam corintianos”.

“Sentimento de dever cumprido de certa forma, começamos o ano de forma difícil e terminamos com a nossa cara, com perspectiva de um 2025 muito melhor. Foi difícil equacionar nossos problemas, ainda temos alguns. Peço para esses caras que se dizem corintianos que parem com isso, que nos ajudem a tirar o clube dessa situação. Esperamos um 2025 muito melhor. Entre erros e acertos que tivemos, fomos criando experiência… Peguei uma conta que não era minha, mas corrigimos no decorrer do ano. O grupo é uma família, um time forte e a perspectiva é muito boa para 2025”, declarou ele, em zona mista.

Augusto Melo também cravou a continuidade do atacante Yuri Alberto, que fechou o Brasileirão como artilheiro, com 15 gols:

“Com certeza ele vai permanecer. Yuri é jogador do Corinthians e tem contrato até 2027. Hoje em dia temos um vestiário muito bom, uma família. O Memphis agradeceu, que foi muito bem acolhido, o Romero também falando que é uma família. Se não tem vestiário, não tem time. Precisamos nos abraçar. Não só lá dentro, a política também. É tudo em prol de uma instituição. O trabalho com o Yuri vem sendo feito. É graças à comissão técnica, à direção de futebol, o Fabinho, que vem fazendo um excelente trabalho, está unindo todo mundo, para que a gente possa dar estrutura para esses atletas cada vez mais se destacarem”.

Melo terá reunião para definir reforços pontuais

Ao comentar sobre a estruturação para o próximo ano, a presidente frisou que o clube trará reforços pontuais na próxima janela de transferências, visto que pretende contar com a base alvinegra. Mas uma reunião entre comissáo técnica e diretoria ocorrerá em breve para esclarecer os novos passos.

“Antes não tínhamos elenco, um time. Hoje, temos um bem montado, vamos sentar com a comissão técnica, ver a nossa necessidade. Não vamos medir esforços para manter um time forte. Se depender de mim não vai sair ninguém, pelo contrário. Agora temos um time, será mais fácil buscar jogadores. Queremos atletas que queiram jogar aqui, que tenham nossas características”, concluiu.

O Corinthians encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro em sétimo lugar com 56 pontos, três a menos do que o São Paulo, sexto na tabela. Desse modo, os comandados de Ramón Díaz igualaram o recorde de vitórias em sequência no Brasileirão, com nove.

