Lima afirma que Fluminense deve refletir sobre os erros para 2025: ‘Alívio’

O Fluminense conseguiu se salvar e garantir a permanência na elite do futebol brasileiro, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. De quebra, a equipe carioca também garantiu uma vaga na próxima edição da Sul-Americana. Na saída de campo, Lima analisou a campanha e ressaltou que o clube deve refletir sobre os erros para voltar mais forte em 2025.

“Alívio. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, eles brigando pelo título, a gente pela parte de baixo da tabela. No começo do ano, nem passava na nossa cabeça isso, mas alguns erros lá no começo fizeram acontecer tudo isso, sofrer ainda mais, mas graças a Deus conseguimos nossa permanência na Série A, que era muito importante para o clube, depois do ano passado ter conquistado a Libertadores, neste ano a Recopa, não poderia terminar o ano rebaixado. Então, agora nas férias a diretoria tem que organizar algumas coisas, alguns erros que aconteceram, e organizar para no ano que vem tudo dar certo”, analisou.

“Tem que ter mais entrega, entrega máxima. A gente foi campeão da Libertadores. Chega no próximo ano achando que vai ganhar também, só que a gente tem quer ter aquele algo a mais. Se não conseguir aquele algo a mais as coisas não acontecem. Acho que nesse começo de Brasileiro a gente pecou, não deu esse algo a mais, então faltou, e agora, depois, conseguimos dar um passo mais forte para a permanência”, disse.

Sul-Americana garantida

Com o resultado, o Fluminense encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro com 46 pontos, na 13ª colocação. Além de evitar o rebaixamento, o time ainda garantiu uma vaga na próxima edição da Sul-Americana.

