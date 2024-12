Roberto Assaf: Flamengo, o conjunto da burrice

Jogo dos erros, e o Flamengo deu três tiros no próprio pé. Fez partida de terceiro colocado, permitiu a saída de Gabriel – haverá terrível arrependimento pela estupidez – e anunciou que o artilheiro ganhou 13 títulos. São 17 (e está atrás de Zico em conquistas). Taça Guanabara (2020, 2021 e 2024), Taça Rio de Janeiro (2019), Estadual (2019, 2020, 2021 e 2024). E Copa do Brasil (2022 e 2024), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021),. Além da Libertadores (2019 e 2022) e Recopa Sul-Americana (2020). O próprio Flamengo desvaloriza as taças que conquista. Só Flamengo é capaz da imbecilidade.

Mais críticas, repetidas pela 100ª vez: o que há, por ora, é uma realidade, presente nos últimos dois anos. O orçamento e Centro de Treinamento de Europa, torcida imensa e fanática, elenco e Comissão Técnica milionários, que são muito bem remunerados. E recebem em dia. Mas todos infeliz e inversamente proporcionais ao número de títulos que o clube conquistou nos últimos dois anos. Dessa forma, reverter tal situação é o maior desafio para o triênio 2025-26-27.

Flamengo empata com o Vitória

O Flamengo passou o primeiro tempo observando a paisagem. Teve a posse da bola, criou e desperdiçou duas ou três chances. Mas tomou um gol aos 16 minutos, em situação habitual: desatenção da zaga e oportunismo de Alerrandro. O Vitória cumpriu a estratégia traçada. Time bem armado para priorizar a defesa e atacar com precisão apenas nos raros momentos possíveis.

Não ocorreram mudanças táticas, nem no cenário, sob o aspecto geral, na etapa derradeira, e após substituições, em cochilada da zaga baiana, Pulgar lançou para Gabriel empatar: 1 a 1.

O jogo, porém, seguiu igual. Pois além de Gérson – que devia ser concorrente aos campeonatos sozinho pelo muito que joga – o que se via era um Vitória satisfeito com o resultado e um Maracanã em festa. Curiosa, a torcida do Flamengo: comemora a perda de um título que poderia ter ganhado e de seu principal craque nos últimos 10 anos.

Aos 29, Janderson chutou de longe e Rossi engoliu o franguinho do dia: 2 a 1. Ayrton Lucas empatou: 2 a 2, placar final. Gabriel deixou o campo. Só o Flamengo é capaz de soltar o seu maior artilheiro aos 28 anos de idade. O castigo não virá a cavalo. Mas de supersônico. O tempo dirá.

Quanto ao futuro, no aspecto geral, do Flamengo como um todo, só se saberá, enfim, a partir desta segunda-feira, com as eleições no clube.

