Affair se emociona com despedida de Gabigol e comparece em festa pós-jogo

Gabigol escreveu o último capítulo de sua histórica passagem pelo Flamengo na tarde do domingo passado (8), no Maracanã. Entre os mais de 67 mil torcedores que se emocionaram com o 161º gol do ídolo com o Manto Sagrado, quatro estavam especialmente comovidos pelo adeus. Trata-se de seus pais, sua irmã e seu affair – todos presentes no estádio para o ‘The Last Dance’.

A affair de Gabi, Thaisa Carvalho, estava emocionada antes mesmo do início do jogo. A influencer compartilhou um registro da camisa escolhida para ir ao Maracanã e legendou: “E o lencinho? Já pegaram?”. Ela também compartilhou um pequeno vídeo na festa de comemoração promovida pelo jogador.

Gabriel Barbosa se despediu do Flamengo fazendo aquilo que o levou à prateleira de lenda no clube: marcando gol. O ídolo se despede do Rubro-Negro após 306 jogos e 204 participações em tentos, com 161 bolas na rede e 43 assistências. Gabigol também se tornou o atleta mais vitorioso da história do Mais Querido ao levantar 13 troféus em seis anos.

A festa de Gabigol

Depois de deixar sua última assinatura nos gramados do Maracanã como atleta do Flamengo, Gabriel decidiu trocar lágrimas por celebração. Familiares e amigos marcaram presença em um evento denominado ‘Predestinado’, como ficou conhecido por sua passagem, com direito a menu especial e show ao vivo.

Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol, esteve com o atleta em cada passo do domingo e usou seu perfil como diário do adeus. A influencer compartilhou registros da ida ao Maracanã, com ingresso dedicado exclusivamente ao irmão, à festa de celebração. Ela não escondeu a emoção com as homenagens da torcida e deixou um possível retorno no ar ao escrever se despedir do estádio com um “até”.

“Muitos falam, poucos sabem. E só nós sabemos o quanto essa torcida nos amou! Obrigada por receberem meu irmão. Obrigada por tudo! Até, Flamengo”, escreveu Dhiô em seu perfil. Thaisa Carvalho, amiga pessoal da jovem e affair do atleta, deixou um coração nos comentários.

