Raio-x do ano do Vasco: os principais números dos jogadores em 2024

O turbulento ano de 2024, enfim, se encerrou no Vasco. Dessa forma, o planejamento para 2025 já começa a todo vapor nesta segunda-feira (9), dia seguinte ao fim do Brasileirão.

Mas, pensando no ano que está por vir, quem se destacou mais e merece seguir no elenco? O Jogada10 buscou números da equipe em 2024, visando ajudar você, querido Joganauta, a brincar de “diretor esportivo” e definir quem deve deixar o plantel e também quem merece uma sequência no Gigante da Colina.

Os quesitos são variados: maior número de jogos, jogos completos, vezes como titular/reserva, artilheiro, garçom, mais cartões (amarelos e vermelhos), além de quem esteve em campo por mais minutos.

A equipe, que viveu turbulências ao longo de 2024, ainda conseguiu encerrar o ano de maneira digna, com classificação à Sul-Americana de 2025. O Vasco não disputa esta competição desde 2020. Já na Copa do Brasil, o Cruz-Maltino chegou à semifinal, algo que não ocorria desde 2011, ano em que foi campeão inédito.

No Brasileirão, apesar dos muitos percalços, o time não brigou pelo rebaixamento, flertando com a Libertadores até as últimas rodadas da competição, encerrando em décimo – sua melhor participação desde 2017. Confira, então, o raio-x dos jogadores do Vasco em 2024 (considerando apenas jogos oficiais).

Jogos

Mateus Carvalho – 51

Lucas Piton – 52

Paulo Henrique – 53

Vegetti – 54

Léo Jardim – 59

Jogos completos

Maicon – 30

Lucas Piton – 38

Vegetti – 44

Léo – 47

Léo Jardim – 59

Vezes titular

Paulo Henrique – 46

Léo – 49

Lucas Piton – 50

Vegetti – 52

Léo Jardim – 59

Vezes reserva

Leandrinho e Puma Rodríguez – 16

Mateus Carvalho – 17

Rayan – 20

Sforza – 23

Artilheiro (gols)

Adson – 4

Payet – 5

Lucas Piton – 6

David – 7

Vegetti – 23

Garçom (assistências)

Hugo Moura, Puma Rodríguez e David – 4

Galdames – 5

Lucas Piton – 8

Payet – 9

Participação em gols (gols + assistências)

Galdames – 7

David – 11

Payet e Lucas Piton – 14

Vegetti – 26

Pontos por jogo (mínimo de dez jogos)

Medel* – 1,67

Leandrinho – 1,7

Jair – 1,8

Praxedes* – 2,00

JP – 2,18

Minutos (% em relação aos minutos totais em 2024: 5.490)

Paulo Henrique – 3.899 (71%)

Léo – 4.332 (78,9%)

Lucas Piton – 4.405 (80,2%)

Vegetti – 4.565 (83,1%)

Léo Jardim – 5.310 (96,7%)

Cartões amarelos

Payet – 9

Vegetti – 11

João Victor – 12

Paulo Henrique e Mateus Carvalho – 13

Cartões vermelhos

Souza, Jair, Medel*, Rayan, David e Hugo Moura – 1

Mateus Carvalho – 2

João Victor – 4

*Deixaram o clube com o ano em andamento

