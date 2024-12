Marcos Braz vota em eleição do Flamengo e promete ‘transição transparente’

Marcos Braz, atual vice-presidente de futebol do Flamengo, chegou na Gávea por volta das 16h40 (de Brasília) para a eleição do clube, realizada nesta segunda-feira (9) e que se encerra às 21h. Bem-humorado, Braz comentou sobre o processo eleitoral e revelou para quem está torcendo.

“Eu estou vendo o processo eleitoral aqui hoje da grandeza do Flamengo. Vai ganhar quem tem mais voto. Vai ganhar quem fez a melhor campanha, quem apresentou as propostas. Quem fez um convencimento. Às vezes o cara nem tem a melhor proposta, mas faz o melhor convencimento. Mas o mais importante é o que vocês (jornalistas) viram. Está bem tranquilo, está fácil de vir, quem vier vota rápido, não tem fila, nada. A eleição está do tamanho do Flamengo, isso o que importa”, disse.

LEIA MAIS: Roberto Assaf: Flamengo, o conjunto da burrice

Braz também revelou que pretende fazer uma “transição transparente” independente do vencedor da eleição. Ele informou que estará à disposição como VP até 31 de dezembro, quando entregará a pasta.

“Sistematicamente eu tenho falado isso. Para quem for, mesmo que seja da situação, eu vou fazer a transição. Uma transição responsável, uma transição que o Flamengo precisa. Você ali têm muitas informações sensíveis. Vou estar à disposição até o dia 31 de dezembro. Tenho certeza que qualquer candidato que vença hoje, independente de qualquer situação, vai chegar e vai me ligar amanhã para começar a fazer essa transição. E vou fazer uma transição responsável, transparente com qualquer um que vença. Estou torcendo para o Rodrigo (Dunshee)”, revelou.

Ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga também se faz presente

O ex-presidente Márcio Braga também já deixou seu voto. Ele chegou na Gávea um pouco antes de Marcos Braz, sendo recebido pelo candidato Maurício Gomes de Mattos, em quem declarou voto. O ex-mandatário foi muito exaltado por MGM, que gritou: “O Márcio Braga é nosso!”. Braga foi presidente do Flamengo em seis ocasiões: 1977/1978, 1979/1980, 1987/1988, 1991/1992, 2004/2006 e 2007/2009.

Mattos é considerado o ‘azarão’ na disputa, que também tem como candidatos Luiz Eduardo Baptista (Bap) e Rodrigo Dunshee de Abranches. Luiz Eduardo Baptista, candidato de oposição a Rodolfo Landim, vencia após a segunda parcial de boca de urna, com 372 votos – 137 a mais que Rodrigo Dunshee, da situação.

Já Maurício Gomes de Mattos surgia em terceiro, com somente 78 votos. 159 pessoas não declararam em quem votaram.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.