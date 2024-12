RB Salzburg x PSG: Onde assistir, escalações e arbitragem

Dois times que estão mal na Champions se enfrentam nesta terça-feira (10/12), às 17h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de pontos corridos da competição: RB Salzburg x PSG. O jogo será na Áustria, na Red Bull Arena, em Salzburgo.

O PSG é uma das grandes decepções da competição. Afinal, com apenas 4 pontos em cinco jogos, entra na rodada em 25º lugar. Dessa forma, nem sequer está na zona de repescagem (9º ao 24º). Uma posição de eliminado, para um dos times mais poderosos do continente. Já o RB Salzburg ainda consegue estar na briga. Está em 32º lugar, com três pontos. Caso não vença, até mesmo o sonho de entrar na zona da Libertadores acabará

Onde assistir

O canal Max transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o RB Salzburg

O zagueiro Piatkowski era dúvida. Mas fez testes e está confirmado para a partida. Assim, fará dupla de zaga com Baidoo. Mas esta é a única boa notícia para o treinador Pepijn Lijnders, que não contará com o goleiro Blaswich, além dos atacantes Konaté e Fernando. Com isso, ele deve escalar um time mais cauteloso, mesmo precisando de um bom resultado para seguir vivo na competição. No ataque, o único atacante no esquema 4-3-2-1 é o maliano Nene Dorgeles.

Como chega o PSG

Luis Enrique não conta com um de seus astros, Dembélé, que tem de cumprir suspensão. Assim, o português Gonçalo Ramos segue no comando do ataque. Há uma dúvida na escalação: caso o treinador queira um time mais cauteloso, escalará João Neves. Se a ideia é um time mais ofensivo, entrará Lee.

“Tivemos jogos contra rivais de altíssimo nível e perdemos pontos. Mas isso é passado, e o jogo de amanhã é de vital importância para nós. Nosso objetivo é vencer. Afinal, sabemos os riscos que corremos de não conseguir a classificação se não ganharmos os três pontos”, disse o treinador Luis Enrique.

Red Bull Salzburg X PSG

6ª Rodada da Champions

Data e horário: 10/12/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, Salzburgo (AUT)

RB SALZBURG: Schlager; Capaldo, Piatkowski, Baidoo e Guindo; Clark, Bajcetic e Gloukh; Yeo, Ratkov e Nenê. Técnico: Pepijn Lijnders

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e Fabian Ruiz; Lee, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Auxiliares: Kerem Ersoy e Serkan Olguncan (TUR)

VAR: Fedayi San SUI

