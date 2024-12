Memphis Depay, do Corinthians, investe em paquera com ex-BBB Alane Dias

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, tem investido pesado na paquera com a ex-BBB Alane Dias. Após curtir publicações da atriz e dançarina, o holandês busca uma aproximação da paraense para dar um próximo passo.

O camisa 94 do Timão tem enviado mensagens com frequência para Alane na tentativa de conhece-la pessoalmente. O encontro, inclusive, pode acontecer em breve, já que a ex-BBB estaria animada com o flerte do holandês, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal ‘EXTRA’.

Recentemente, Alane, que está solteira há um mês, também teve o nome envolvido em um suposto affair com Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1. A suspeita ocorreu justamente após uma curtida do inglês em um publicação da paraense. Ela negou o possível caso.

Além de correr atrás da ex-BBB e brilhar dentro de campo pelo Corinthians, Memphis também tem aproveitado seu tempo livre para conhecer mais da cultura do Brasil. O holandês esteve em regiões mais pobres de São Paulo e tem estudado a língua do país. Inclusive, o camisa 94 gravou recentemente um clipe com MC Hariel.

Números de Memphis Depay pelo Corinthians

Em sua primeira temporada pelo Corinthians (incompleta, já que chegou em setembro), Memphis Depay disputou 14 jogos, com sete gols e quatro assistências.

