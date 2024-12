Cristiano Ronaldo e outros jogadores do Al Nassr ganham BMW; fotos

O Al Nassr, clube onde atua Cristiano Ronaldo, divulgou imagens do BMW entregue para cada jogador da equipe. O modelo, o XM, é uma novidade da marca alemã e está avaliado em 155 mil euros (aproximadamente R$ 995 mil).

Nas imagens, é possível ver o astro português, Sadio Mané, Ângelo e outros atletas do elenco exibindo os veículos. Além das fotos, os jogadores e a comissão técnica puderam assinar as placas dos carros, que possuem a cor preta e detalhes em vermelho tanto no interior quanto no exterior.

O BMW XM é um SUV de alta performance desenvolvido pela divisão BMW M. O modelo é uma das ações de celebração dos 50 anos da marca. Ele possui um motor V8 biturbo de 4.4 litros combinado a um motor elétrico. Assim, o veículo apresenta uma potência total de até 748 cv.

Em campo, o Al Nassr ocupa a 4ª posição na Liga Saudita, 11 pontos atrás do Al-Ittihad, líder da competição. Enquanto isso, na Champions League da Ásia, a equipe de Cristiano Ronaldo se encontra na 3ª posição, três pontos atrás do Al-Hilal, líder do Grupo Oeste.

