Palmeiras fica próximo de definir o futuro de dois jogadores com contrato próximo do fim

O Palmeiras já começou a trabalhar no elenco para a próxima temporada. Uma das minhas primeiras definições é quanto aos atletas que encerram seus vínculos no final de 2024. No momento, são dois casos, que devem ter desfechos completamente diferentes.

O goleiro Marcelo Lomba, que está no clube desde 2021, deve ter o seu vínculo renovado. Reserva imediato de Weverton, o arqueiro de 37 anos já acertou as bases para o novo contrato e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias.

Por outro lado, o meia Lázaro não deve continuar no Palmeiras. Vindo de empréstimo pelo Almería, da Espanha, o jogador não deve ter o seu contrato, que vai até dezembro, prorrogado. Inicialmente, houve uma análise para manter o atleta até o Super Mundial, em julho. Porém, o clube recuou.

Outro jogador que teria seu contrato encerrado no final de 2024 é Marcos Rocha, que já teve seu futuro definido. O lateral renovou com o Verdão por mais um ano. A expectativa é que o Palmeiras consiga, pelo menos, cinco reforços no início da temporada. Por outro lado, deve ter cinco baixas, entre elas Dudu, que tem propostas do Santos e do Cruzeiro.

