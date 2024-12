Além de novo técnico, Santos precisa ajustar lacunas no elenco para 2025

O Santos encerrou a temporada de 2024 com o vice-campeonato estadual, o acesso à Série A e o título da Série B. No entanto, antes mesmo do fim do Brasileirão, a diretoria demitiu o técnico Fábio Carille, justificando que ele não conseguiu fazer a equipe jogar um futebol agradável. Agora, o clube precisa ajustar o elenco para o próximo ano.

Sem um treinador oficial, a diretoria busca um novo comandante. Luís Castro é o nome mais próximo de um acerto, enquanto Renato Gaúcho, recém-demitido do Grêmio, também é cogitado. Porém, além de um técnico, o Santos precisa reforçar o time para uma temporada cheia, com estadual, Brasileirão e Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Santos faz oferta por Dudu, do Palmeiras

João Paulo segue em recuperação de lesão, e Brazão assumiu a titularidade, cumprindo bem o papel. No entanto, por ter pouca experiência na Série A, ele pode enfrentar dificuldades no início. Na defesa, Gil, com 37 anos, e Luan Peres, com 30, necessitam de reforços, especialmente devido à maratona de jogos.

No meio de campo, Giuliano deixou o clube, e Miguelito, pouco aproveitado por Carille, pode se tornar uma opção interna. O restante do setor é formado por jogadores acima dos 30 anos, como Diego Pituca e Otero, que se destacaram na Série B.

Ataque e defesa devem ser prioridades no Santos

No ataque, Serginho, Pedrinho e Laquintana já saíram da Vila Belmiro. Billy Arce deve confirmar sua rescisão. William e Julio Furch, apesar de experientes, têm idade avançada. Guilherme foi bem no setor, mas tem recebido sondagens de outros clubes. Caso permaneça, precisará de novos companheiros. Dudu, especulado no Santos, chegaria para ser titular.

Com um elenco composto por muitos atletas experientes, o Santos precisa mesclar juventude e experiência. A intensa maratona de jogos exige reforços em todos os setores, com prioridade para defesa e ataque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.