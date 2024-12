Shakhtar x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bayern visita o Shakhtar nesta terça-feira, 10/12, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen. Trata-se de um jogo pela sexta rodada da fase de pontos corridos da Champions. O duelo será às 17h (de Brasília). Por causa da guerra da Ucrânia com a Rússia, o time de Donetsk vem mandando seus jogos em outros países e, desta vez, a escolha foi por um jogo na Alemanha, na casa do Schalke 04, gigante germânico que está na Segundona e é um dos arquirrivais do Bayern. Por isso, se espera estádio lotado a favor dos ucranianos.

Para o Bayern, que vem fazendo campanha regular na Champions, uma vitória pode colocá-lo na zona de classificação direta às oitavas. Afinal, está com 9 pontos, em 13º lugar, na zona de repescagem. Para o Shakhtar, é um jogo decisivo. Com apenas quatro pontos, o time ocupa a 26ª posição, fora da zona de repescagem (9 a 24), e tem de vencer para entrar nesse grupo e seguir com o sonho de chegar às oitavas e se manter de pé.

Onde assistir

Os canais Space e Max transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Shakhtar

O Shakhtar não terá os brasileiros Pedrinho e Pedro Henrique, já que ambos estão suspensos. Para a vaga do lateral-esquerdo, Azarovi é o candidato natural. Já na vaga do ex-Atlético-MG, tudo indica que Kevin (ex-Palmeiras) seja a opção do técnico Marino Pusic.

Como chega o Bayern

Vincent Kompany já não contava com Kane, em recuperação das lesão que o tirou das últimas partidas e Davis, vetado com dores musculares. E nesta segunda-feira teve a péssima notícia de que o goleiro Neuer está com uma fratura na costela e só voltará a jogar no fim de janeiro. Assim, para o gol, segue o israelense Peretz. Já no ataque, resta saber se ele escalará o veterano Thomas Müller ou se aposta em uma escalação com um homem de área. Assim, Coman poderia ganhar uma vaga entre os titulares.

SHAKHTAR X BAYERN

6ª Rodada da Champions

Data e horário: 10/12/2024, 17h (de Brasília)

Local: Veltins Arena, Gelsenkirchen (ALE)

SHAKHTAR: Riznyk; Konoplia, Bondar, Matviyenko e Azarovi; Bondarenko, Kryskiv e Sudakov; Zubkov, Sikan e Kevin. Técnico: Marino Pusic

BAYERN: Peretz; Boey, Upamecano, Kim, e Guerreiro; Kimmich e Goretzka; Olise, Musiala e Sane; Thomas Müller (Coman). Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Auxiliares: Kerem Ersoy e Serkan Olguncan (TUR)

VAR: Fedayi San (SUI)

