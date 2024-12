Bap promete José Boto como diretor de futebol do Flamengo

Presidente do Flamengo eleito nesta segunda-feira (9), Luiz Eduardo Baptista escolheu José Boto para o cargo de diretor de futebol do clube. O português chega ao Rubro-Negro para substituir Marcos Braz, que se despede junto com o mandato de Rodolfo Landim.

Bap já tem um acordo com o dirigente, segundo informações do UOL. O experiente profissional trabalhou por 10 anos no Benfica, de Portugal. Aliás, nesse período, esteve ao lado de Jorge Jesus por seis anos. Além disso, trabalhou em outros clubes europeus, como Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

Atualmente está no Osijek, da Croácia e, desde janeiro no clube, tem contrato assinado até 2026. Contudo, José Boto já segue o Flamengo nas redes sociais e, apesar de não ter sido anunciado oficialmente, tudo indica que ele será dirigente da equipe carioca em 2025.

Além disso, Bap também confirmou a permanência de Filipe Luís à frente do time principal do Flamengo na próxima temporada. O técnico conquistou a Copa do Brasil em 2024 e possui um contrato válido até dezembro de 2025 com o Rubro-Negro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.