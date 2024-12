Corinthians confirma três saídas para 2025 e vive impasse por Giovane

Com o final da temporada de 2024, o Corinthians já começa a preparar o elenco para o ano que vem e já definiu a saída de três jogadores. Afinal, o zagueiro Caetano e os meias Matheus Araújo e Ruan Oliveira estão em fim de contrato que não serão renovados. Assim, eles estão livres para procurar um novo clube.

Caetano e Matheus Araújo chegaram a negociar um novo contrato com o Timão, mas as conversas não evoluíram. Assim, deixaram de ser aproveitados na equipe e vinham treinando separado. Já Ruan Oliveira passou quase toda a temporada lesionado por conta de uma grave contusão em um dos joelhos. Como está apto para jogar, mas não será aproveitado pelo Alvinegro, também será liberado.

Contudo, as saídas no Corinthians podem aumentar em breve. Isso porque o atacante Giovane tem seu passe indefinido. O clube deseja continuar com o atleta de 21 anos, mas não consegue chegar a um acordo com ele para a renovação contratual. Assim, o jogador está afastado do elenco até uma definição.

“É uma decisão dele, temos o interesse, até agora não teve outra sinalização do atleta. Enquanto isso, a gente continua com nosso compromisso. Enquanto ele tem contrato, permanece aqui. Sempre foi e continuará sendo a nossa intenção a permanência. O Corinthians é maior que tudo isso e que todos nós, estará acima de qualquer jogador e treinador. Vão ficar aqueles que querem ficar, vestir essa camisa e estão focados em, juntos, conquistar todos os objetivos de 2025”, disse Fabinho Soldado, diretor de futebol do clube.

Corinthians tenta a permanência de outros jogadores

Outros quatro atletas do Timão têm sua situação indefinida, mas o clube ainda tenta um acordo. O caso mais complicado é de Maycon. O volante está emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até o fim do ano, mas se recupera de uma cirurgia em um dos joelhos. As duas partes têm o interesse de manter a relação em 2025.

Já as renovações de Romero, Carrillo e Talles Magno são tratadas com otimismo pela diretoria alvinegra, embora ainda restem detalhes para acertar. O trio faz parte dos planos do técnico Ramón Díaz para o ano que vem.

