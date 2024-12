Botafogo atinge 75 jogos na temporada e encara Mundial como nova provação

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo atravessa um calendário insano ao fim desta temporada. Nenhuma outra equipe da Série A, em 2024, foi tão testada e passou por tantas provações. Enquanto o futebol brasileiro entra de férias, o Glorioso começa seu caminho no Mundial de Clubes, torneio pelo qual enfrentará o Pachuca (MEX), nesta quarta-feira (11), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Qatar, pela segunda rodada. Este é o embate de número 75 do Alvinegro neste ano. Se vencer, avança à semifinal, contra o Al Ahly (EGI), no dia 14. Se eliminar os africanos, pega o Real Madrid, na grande final, em 18/12.

A bizarrice do calendário desumano não permitiu que o Botafogo fosse ao palacete colonial de General Severiano para celebrar o título brasileiro com sua gente, no último domingo (9), após bater o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. Afinal, das 70 horas que separam o jogo contra o Tricolor do encontro com o Pachuca, 17 foram de voo do Rio de Janeiro até a capital do Qatar. O tempo, assim, sufoca um clube que conquistou o direito, dentro das quatro linhas, de buscar o inédito caneco mundial.

“Agora tem que ir na superação. É um calendário muito apertado. Viajamos, chegamos aqui, temos que dormir um pouco, treinar mais tarde e jogar. Vai ter que ser na superação. Vamos descansar para poder fazer uma boa partida”, pontuou o atacante Júnior Santos, artilheiro do time neste ano, com 20 gols.

Técnico do Botafogo revela exigência

Cansaço, fuso horário, maratona, celebrações, entrevistas, viagens e deslocamentos. A vida do Botafogo anda agitadíssima. E desde o início do ano, quando a equipe foi testada nas fases preliminares da Copa Libertadores. Os fisiologistas terão trabalho. O aspecto físico é outro temor do técnico Artur Jorge. Porém, no fundo, o treinador bracarense sabe que o elenco pode responder de forma positiva ao novo desafio.

“O físico está desgastado. Não há dúvidas. Temos uma sequência pesada. Tentaremos o mesmo de dois meses atrás. Recuperar bem e manter o registro habitual da equipe. Descansar em alguma parte e começar a pensar no Pachuca. Temos que fazer a diferença para que não haja cansaço. Nesta altura, não pode haver nada que nos derrube. Este é o espírito que quero da minha equipe”, cobrou Artur Jorge.

Fustigado, o Botafogo terá menos de um mês entre as férias e o início do Campeonato Carioca de 2025. Em fevereiro, além do Estadual, ainda foi brindado com mais três compromissos. A Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, em duelo único, e a Recopa, em ida e volta, contra o Racing. Haja fôlego!

Jogos dos times da Série A em 2024

1º BOTAFOGO – 74

2º Atlético-MG – 73

Flamengo – 73

Athletico-PR – 73

Fortaleza – 73

6º Corinthians – 72

7º Bragantino – 70

8º Bahia – 69

9º São Paulo – 68

Cuiabá – 68

11º Palmeiras – 67

Grêmio – 67

Fluminense – 67

14º Cruzeiro – 64

Internacional 64

16º Juventude – 62

17º Vasco – 61

Vitória – 61

Atlético-GO 61

20º Criciúma – 60

