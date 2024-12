Luciano, do São Paulo, recebe sondagens de clubes do Oriente Médio

O atacante Luciano recebeu sondagens de clubes do Qatar e da Arábia Saudita. Assim, ele pode deixar o São Paulo na janela de transferências. As conversas envolvem valores muito acima do que o Tricolor pode pagar ao jogador. Caso uma oferta vantajosa chegue, é capaz do atleta deixar o Morumbis.

Depois de recusar propostas na temporada passada por causa do sonho de conquistar a Copa do Brasil, o jogador agora se abre à possibilidade. Afinal, o atacante, aos 31 anos de idade, entende que pode fazer seu último grande contrato na carreira e construir um ”pé de meia”.

Contudo, se depender do São Paulo, Luciano fica. O clube não recebeu nenhuma oferta e não tem a intenção de vender o camisa 10. O Tricolor vê o atacante como um dos principais jogadores do elenco e só vai liberar o jogador caso ele queira sair. Em entrevista ao ”Uol”, o diretor Carlos Belmonte ressaltou a intenção de não negociar o atleta.

“O Luciano não é moeda de troca, jogador fundamental no nosso elenco. O Luciano é Luciano, o que ele falou na saída de campo é característica dele. Falei pra ele, ele só sai do São Paulo se ele quiser. Nós não estamos vendendo o Luciano, ele não está à venda. Nós consideramos ele um jogador fundamental pra nós. Um jogador que te entrega 16 gols por temporada sem ser centroavante não pode ser descartado”, disse Carlos Belmonte.

Clubes do Brasil também sondam Luciano

Aliás, o clube sabe da importância do atacante para o time e entende que seria difícil encontrar uma peça de reposição em pouco tempo e com pouco dinheiro, que é o atual cenário no Morumbis. Outros clubes do Brasil também manifestaram interesse no jogador, mas o São Paulo descarta vender o seu artilheiro para outra equipe do Brasil, já que seria uma repercussão negativa com o torcedor.

Luciano tem contrato com o São Paulo até o fim de 2026. Nesta temporada, fez 60 partidas, 18 gols e duas assistências, sendo o artilheiro da equipe no ano.

