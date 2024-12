Conselho do Corinthians aprova orçamento para 2025

O Conselho do Corinthians aprovou, na noite da última segunda-feira (9), o orçamento do clube para 2025. O documento passou pelos órgãos (Fiscal, de Orientação e Deliberativo) e foi confirmado durante a reunião. Também ficou estipulado os objetivos do clube para a próxima temporada.

O orçamento também foi aprovado com duas ressalvas. A campanha de arrecadação para o pagamento da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal e o projeto do Fundo Imobiliário, que teria a mesma finalidade na amortização da dívida, não foram considerados. Assim, estes itens terão que ser revisados durante o ano de 2025.

Em 2025, o Corinthians espera arrecadar R$ 181 milhões com vendas de jogadores. Este valor colaboraria para alcançar uma receita bruta total de R$ 795 milhões, bem mais do que o esperado para 2024. Além disso, a diretoria espera terminar o ano no azul, com um superávit de R$ 34 milhões. A principal fonte de renda continua sendo com direitos de TV, previstos R$ 340 milhões.

Além disso, outro objetivo do Corinthians é cortar gastos. Atualmente o Timão tem uma dívida de quase R$ 2,4 bilhões, sendo que R$ 657 milhões correspondem ao estádio. O restante pertence ao clube. O clube espera que o valor da Neo Química Arena diminua em 2025.

Por fim, o Timão também estabeleceu suas metas para o ano que vem. A diretoria decidiu adotar estimativas cautelosas para não correr o risco de ter um faturamento abaixo do esperado com premiações. Contudo, o Corinthians espera chegar na semifinal do Paulistão, nas quartas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Além disso, deseja terminar o Brasileirão no G8.

