Saiba a situação dos jogadores emprestados pelo Flamengo

Com nova gestão, o Flamengo agora já começa a se planejar para a temporada de 2025. Como de praxe, os clubes, com o Rubro-Negro não será diferente, já começam a pensar em contratações. No entanto, Bap e sua comissão vão precisar avaliar o retorno dos atletas que estavam emprestados: o zagueiro Pablo e do atacante Thiaguinho.

LEIA MAIS: As promessas e os desafios de Bap, novo presidente do Flamengo

A nova diretoria terá que definir os rumos de dois jogadores que retornam de empréstimo. Thiaguinho, que estava emprestado ao Treze-PB, foi artilheiro da Série D com 10 gols. O atacante está treinando com o Flamengo desde setembro. Além dele, o zagueiro Pablo, emprestado ao Botafogo, vai retornar. No entanto, ambos não estão confirmados no elenco para 2025. Os dois, porém, devem seguir fora do Flamengo para 2025.

Com relação as contratações, diferente do que aconteceu no meio da temporada de 2024, quando houve contratações robustas para reforçar o time, a tendência é que o Flamengo faça investimentos pontuais ao longo do ano que vem. Tudo ainda passará por uma análise da nova gestão.

Por fim, um dos grandes desafios dessa gestão é achar um substituto para, que Gabigol se despediu do clube no domingo. A nova diretoria terá como prioridade na janela buscar reposição para o atacante. O Flamengo ainda não pode contar com Pedro no início da temporada – o camisa 9 pode voltar somente no Super Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.