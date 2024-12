Presidente do Santos explica situação de Soteldo e não descarta retorno

O Santos, mesmo sem um treinador ainda, já começou a planejar sua próxima temporada. Entre chegadas e saídas, o Peixe precisa saber também o que fazer com os jogadores que vão voltar de empréstimo. É o caso do venezuelano Soteldo, que pode retornar ao clube em 2025.

Em entrevista à “Rádio Bandeirantes”, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, comentou o futuro do jogador. Soteldo disputou a última temporada pelo Grêmio, que tem a preferência pela compra do atacante, com valor fixado em R$ 30 milhões. Contudo, se o Tricolor Gaúcho não efetuar o pagamento, o Venezuelano deve voltar à Vila Belmiro e ser reavaliado para saber se vai ficar.

“O Soteldo tem um valor fixado com o Grêmio. O Grêmio manteve alguns contatos com o Santos no sentido de ver de alguma forma que pudesse ser diferente daquilo que está estipulado no contrato. E nós, como quando definimos o contrato e a possibilidade do Grêmio exercer esse direito de aquisição, já deixamos claro. Então vamos aguardar se o Grêmio exercerá ou não até 31 de dezembro. Caso não exerça, naturalmente o jogador retornará com possibilidade de ser aproveitado para a temporada ou até podendo fazer alguma outra negociação prevista caso seja do interesse do Santos”, explicou Marcelo Teixeira.

Soteldo nesta temporada

Nesta temporada, Soteldo disputou 40 partidas pelo Grêmio, marcando sete gols e distribuindo quatro assistências. Contudo, com a saída de Renato Gaúcho, seu futuro no clube gaúcho ficou incerto. Assim, caso o Imortal não exerça a opção de compra, o atacante retornará ao Santos para a definição de seu futuro em 2025.

