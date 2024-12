Empresário de Gatito revela proposta para renovar com Botafogo

Ídolo do Botafogo, Gatito Fernández vive os últimos dias de contrato com o clube carioca. O vínculo entre as partes se encerra no dia 31 de dezembro. No entanto, o empresário do goleiro, Renato Bittar, revelou ao jornalista paraguaio Wilson González Bronce que há uma proposta para renovação.

“Temos uma proposta interessante do Botafogo de renovação com o Gatito. O mais provável é que ele continue no clube”, disse o agente.

Dessa forma, Gatito deve permanecer no Alvinegro para a próxima temporada. Ele é um dos capitães da equipe e ergueu a taça da Libertadores junto com Tchê Tchê e Marlon Freitas.

O goleiro chegou ao Alvinegro em 2017 e foi um dos heróis do título do Campeonato Carioca do mesmo ano. Além disso, ele é o estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo, com 218 aparições. Nos últimos dois anos, Gatito foi reserva de Lucas Perri (2023) e John (2024).

Nesta temporada, ele entrou em campo 22 vezes pelo Alvinegro e outras dez vezes pela Seleção do Paraguai, na qual foi titular em todos os confrontos.

O Botafogo está no Qatar para a disputa da Copa Intercontinental. A equipe, portanto, enfrenta o Pachuca, nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), no Estádio 974, em Doha. Para quem avançar, o próximo confronto será pela semifinal da competição, contra o Al Ahly, do Egito. Real Madrid é o finalista e aguarda a definição de quem vai enfrentar na decisão.

