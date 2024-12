Neymar comparece ao velório de olheiro que o levou ao Santos

O atacante Neymar compareceu ao velório de Betinho, um dos responsáveis pela sua ida para o Santos. A cerimônia ocorreu na última segunda-feira (09), no Instituto Neymar Jr., onde o olheiro integrava a equipe local. Em um texto publicado em uma rede social, o jogador do Al Hilal agradeceu ao apoio que recebeu do profissional.

Na postagem feita no story, o camisa 10 exibiu uma pintura sua apontando para o céu e explicou sua comemoração.

“Todas as vezes que eu levanto o dedo pro céu é pra agradecer a Deus e todos que me ajudaram ao longo do caminho! Jamais esquecerei todos os sacrifícios que fizestes por mim e pela minha família… Professor Betinho, Pai, Amigo e Fã. Você foi tudo isso pra mim. Gratidão eterna”, escreveu posteriormente o atacante.

Betinho morreu no sábado (07) e recebeu homenagens do próprio Neymar, além da família do jogador e do Santos. A causa da morte, contudo, não foi revelada.

Relação entre Neymar e Betinho

O astro do Al-Hilal tinha apenas nove anos quando Betinho o descobriu, no Tumiaru, clube de São Vicente, no litoral paulista. O encantamento surgiu instantaneamente. O professor decidiu apostar de vez no talento de Neymar e o apresentou ao Santos como “sucessor de Robinho”, outro talento na lista do profissional.

Betinho tratava a descoberta de Neymar como ”um privilégio”. Em uma de suas últimas entrevistas, o professor detalhou etapa por etapa de como se deparou com o talento do Garoto da Vila.

“A história começou em 1998, nas areias da praia do Itararé, e eu tive o privilégio de testemunhar o surgimento de um talento extraordinário. Lembro-me claramente daquele dia. Neymar pai estava jogando um amistoso com amigos quando, enquanto corria atrás da bola, não pude deixar de notar um garotinho de apenas seis anos, vibrante e cheio de energia, que se destacava na arquibancada. Tratava-se de Neymar, o filho. Ele corria de um lado para o outro, observando o jogo com uma velocidade e agilidade que me deixaram maravilhado. Ao ver aquele menino em ação, pensei: ‘Esse garoto tem algo especial’”, disse, antes de prosseguir:

“Desde o início, Neymar superou todas as expectativas. Além disso, nos treinos, ele era uma força da natureza, driblando os adversários com facilidade e marcando gols impressionantes. O talento dele era inegável. Aquela cena ficou gravada na minha memória; era a evidência de que estávamos diante de uma joia rara”, completou Betinho.

