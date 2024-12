Confira como terminou a artilharia do Fluminense no ano

O Fluminense terminou o Brasileirão com um dos piores ataques do torneio, com apenas 33 gols. Afinal, somente os lanternas Atlético-GO e Cuiabá balançaram menos as redes do que o Flu, que contou com o artilheiro do Brasileirão em 2022, quando Germán Cano anotou incríveis 26 tentos.

Neste ano, porém, o argentino não reencontrou a boa fase, ficando longe do artilheiro do Flu na temporada. No caso, Jhon Arias é o nome do goleador máximo do time das Laranjeiras em 2024.

O colombiano anotou 14 gols ao longo do ano – o dobro de seus perseguidores mais próximos, aliás. Lima, Cano e Kauã Elias são os jogadores em questão, marcando sete gols cada.

Antes deles, surge o lesionado Lelê, que fez bom Campeonato Carioca e marcou seis gols, mas perdeu o resto da temporada por grave lesão no joelho. Ganso, com cinco, vem logo atrás, enquanto Keno surge com quatro. Serna, John Kennedy e Marcelo (já deixou o clube), fizeram três cada.

Artilharia do Fluminense na temporada

Thiago Santos, Luan Freitas, Renato Augusto, David Terans, Manoel e Thiago Silva – 1 gol

João Neto, Isaac, Marquinhos e Martinelli – 2 gols

Marcelo, John Kennedy e Serna – 3 gols

Keno – 4 gols

Ganso – 5 gols

Lelê – 6 gols

Kauã Elias, Cano e Lima – 7 gols

Arias – 14 gols

