Destaque do Pachuca exalta força do Botafogo: ‘Muitos bons jogadores’

Adversário do Botafogo nesta quarta-feira (11), no primeiro confronto da Copa Intercontinental, o Pachuca já está no Qatar para o duelo que pode indicar reabilitação na temporada. Os Tuzos não foram bem no último Campeonato Mexicano e não jogam há mais de um mês.

Ciente do adversário que vai enfrentar, um dos destaques do clube, o holandês naturalizado marroquino, Oussama Idrissi, pontuou que o Botafogo tem jogadores de qualidade. O garçom dos Tuzos no ano também destacou a força de todos os clubes que disputam o Intercontinental.

“Tem muita qualidade nesta parte do mundo, qualquer equipe que vamos enfrentar será dura. Vamos enfrentar o Botafogo com muitos bons jogadores”, ressaltou.

Na Liga MX, o Pachuca venceu apenas três partidas e terminou na 16ª colocação, com 13 pontos entre 18 clubes. Idrissi lamentou o retrospecto recente, disse que avaliaram o que deu errado. Além disso, o meia também exaltou o fato de representar o país e todo o futebol mexicano no torneio.

“Estamos muitos orgulhosos de representar a nossa equipe, nossa família, país, o futebol mexicano no Qatar. Tívemos, lamentavelmente, um torneio muito complicado e depois fízemos uma análise. Tívemos uma mini pré-temporada para ganhar essa partida”, pontuou.

O marroquino também comentou sobre a partida ser em outro local e a oportunidade que isso dá aos jogadores de se destacarem de maneira especial.

“Muito longe de nossa casa, da nossa torcida, por isso é um jogo especial para os jogadores das duas equipes. Qualquer jogador deve aproveitar para demonstrar sua qualidade”, concluiu.

A partida acontece na tarde desta quarta-feira, às 14h, horário de Brasília, no estádio 974, em Doha. O vencedor, além de garantir vaga na semifinal do torneio, para enfrentar o Al Ahly, conquista o Derby das Américas.

