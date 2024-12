Borussia Dortmund x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de mais um jogo grande na fase de liga da Champions. Nesta quarta-feira (11), Borussia Dortmund e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada da maior competição de clubes do futebol europeu. A bola rola no Signal Iduna Park, na Alemanha, e coloca frente a frente duas equipes que lutam por uma vaga direta no mata-mata, na parte de cima da tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da TNT e Max (streaming).

LEIA MAIS: Guardiola descarta comandar outro clube após o Manchester City

Como chega o Borussia Dortmund

O time alemão faz uma boa campanha nesta fase de liga da Champions e está na 4ª posição, com 12 pontos. Ao todo, o Borussia conquistou quatro vitórias e uma derrota nas cinco primeiras rodadas. Ao mesmo tempo, a equipe quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para vencer este confronto direto e se consolidar na parte de cima da tabela, em busca de uma vaga direta no mata-mata. Em casa, o Dortmund tem duas vitórias em dois jogos nesta fase de liga, com 100% de aproveitamento.

Contudo, o Dortmund enfrenta uma série de problemas no elenco. A baixa mais recente fica por conta de Niklas Süle, que se machucou no fim de semana e deve desfalcar o time nos próximos compromissos. Dessa maneira, o zagueiro se junta a Waldemar Anton e Maximilian Beier no departamento médico do clube.

Além disso, Julian Brandt, Karim Adeyemi e Gio Reyna são tratados como dúvidas no time comandado por Nuri Sahin. Em contrapartida, existe a expectativa pelo retorno de Adeyemi ao time.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona faz uma campanha praticamente igual, com as mesmas quatro vitórias e uma derrota nas cinco primeiras rodadas. No entanto, o clube catalão leva a melhor no saldo de gols (critério de desempate), e aparece na 3ª posição, com os mesmos 12 pontos do time alemão.

Além disso, o técnico Hansi Flick segue com algumas baixas na equipe. Ansu Fati, Christensen, Ter Stegen e Marc Bernal, lesionados, estão fora do jogo. A boa notícia é que o zagueiro uruguaio Ronald Araújo, recuperado de lesão, voltou a ser lesionado. Porém, a expectativa é que ele esteja à disposição no banco de reservas.

Borussia Dortmund x Barcelona

6ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 11/12/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE).

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha, Gross, Malen, Sabitzer e Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin.

Barcelona: Peña; Koundé, Cubarsí, Martinez e Baldé; Casadó, Pedri, Lamine Yamal, Olmo e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Árbitro: François Letexier (FRA).

VAR: Dennis Higler (NED).

Onde assistir: TNT e Max (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.