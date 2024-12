Rodrigo Ramos é o novo gerente de futebol do Cruzeiro

O Cruzeiro acertou a contratação do novo gerente de futebol do clube. Trata-se de Rodrigo Ramos, ex-gerente de futebol do Athletico-PR. O profissional é um nome de confiança do CEO cruzeirense, Alexandre Mattos. Eles trabalharam juntos no Furacão entre março de 2022 e dezembro de 2023, quando Mattos deixou o cargo de executivo de futebol do clube para ir ao Vasco.

A Raposa passou por mudanças internas no futebol na última semana. Edu Dracena deixou o cargo de diretor-técnico do clube na quinta-feira (5). A informação da contratação de Rodrigo Ramos é do jornalista Samuel Venâncio.

Rodrigo Ramos já trabalhou em alguns clubes no Brasil, como Vasco da Gama, São Paulo, Vila Nova-GO, Ponte Preta e São Carlos -SP. O último clube em que esteve foi o Athletico Paranaense, onde ficou entre março de 2022 e agosto de 2024, ou seja, mais de dois anos, como gerente de futebol e logística do departamento.

Além disso, ele também atuou como administrador da Seleção Brasileira Sub-20 entre março e outubro de 2018.

O Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro de 2024 na 9° colocação e ficou fora da Libertadores do ano que vem. No entanto, a Raposa vai disputar a Sul-Americana novamente – esse ano ficou em 2° lugar.

