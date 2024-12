Sem tempo a perder, Grêmio procura Tite e recebe resposta negativa

Em busca de um novo treinador, o Grêmio sondou a situação de Tite, que segue livre no mercado após a saída do Flamengo no fim de setembro. Contudo, o técnico recusou o convite do Imortal, já que pretende assumir um clube de fora do Brasil.

O nome de Adenor surgiu para substituir Renato Gaúcho, que deixou a equipe na última segunda-feira (9). Aliás, Adenor já tem conversas com equipes da Europa e Arábia Saudita. A sondagem do Tricolor foi divulgada pelo portal GZH.

Para atingir o objetivo de trabalhar em outro país, a ideia de Tite é esperar até meados do próximo ano. Enquanto isso, seguirá ouvindo propostas de outros mercados. O último trabalho do comandante foi no Flamengo, onde saiu no fim de setembro, após eliminação do Rubro-Negro na Copa Libertadores.

Carinho de Tite pelo Grêmio

O técnico já afirmou em entrevistas que torcia para o Grêmio na infância. Além disso, em 2001, levantou a taça da Copa do Brasil no comando da equipe. A conquista foi a primeira de expressão nacional do treinador e, portanto, está marcada na história de Tite.

