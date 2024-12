Mano Menezes se aproxima de renovação com Fluminense

O Fluminense deve renovar o contrato de Mano Menezes para 2025. Após rodadas de conversas, o clube e o treinador se aproximaram de um acordo e a tendência é de permanência da comissão técnica para a próxima temporada. Haverá ainda uma última reunião para definição final. Com isso, a expectativa é de que até o fim desta semana esteja concluído. A informação é do Ge.

A próxima temporada do Fluminense começa no dia 11 de janeiro com a disputa do Campeonato Carioca. Apesar do tempo curto, a diretoria adota cautela no processo. A ideia, assim, é que Mano Menezes já faça parte do planejamento para 2025, como a montagem do elenco, e que todas as pendências se resolvam sem maiores problemas.

Mano Menezes, afinal, é bem avaliado dentro do Fluminense por conta do seu desempenho no Campeonato Brasileiro. O treinador conquistou 40 pontos em 75 possíveis ao longo de 25 rodadas. Neste período, foram 11 vitórias, sete empates e sete derrotas, com aproveitamento de 53%.

Mano fala sobre renovação com Fluminense

Mano chegou em julho no Fluminense e participou dass eliminações nas oitavas da Copa do Brasil para o Juventude e nas quartas da Libertadores para o Atlético-MG. Após se livrar do rebaixamento no Brasileirão, o técnico comentou sobre a possibilidade de permanência no clube.

“Eu sempre procuro tratar essas coisas na hora certa, porque conheço o futebol. Não gosto de ficar em um lugar onde não queiram que eu fique. Não tratamos sobre o assunto. Fizemos um contrato prévio, quando eu assumi o Fluminense, que tinha algumas cláusulas. Mas mesmo com cláusulas, sou sempre muito aberto para sentarmos novamente e fazermos a coisa certa, como tem que ser. Vamos fazer isso nos próximos dias, nas próximas horas”, disse Mano na coletiva após vitória sobre o Palmeiras.

