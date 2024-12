Integrante de organizada do Palmeiras se entrega após ficar foragido

Procurado pela polícia após o ataque de uma torcida organizada do Palmeiras contra torcedores do Cruzeiro, em outubro deste ano, que resultou em uma morte, Leandro Gomes dos Santos se entregou às autoridades nesta terça-feira (10), em São Paulo. Ele estava com um mandado de prisão provisória desde o mês passado.

Leandro se apresentou acompanhado de seu advogado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) confirmou, em nota, a detenção do torcedor palmeirense. Aos 34 anos, ele não tinha passagens pela polícia e não fazia parte da diretoria da torcida organizada.

Ele responderá pelos crimes de homicídio qualificado, lesão corporal, delito hediondo, incêndio e associação criminosa, além de promover tumulto e incitar a violência. Apesar de não ocupar cargo na diretoria, Leandro é próximo do presidente Jorge e, no dia do ataque, usava um uniforme semelhante ao do líder da organizada alviverde.

Com a prisão de Leandro, o número de envolvidos detidos no caso chegou a 13. Os dois primeiros suspeitos foram presos em novembro, com um intervalo de 25 dias entre as detenções. Na semana passada, as autoridades prenderam mais dez torcedores do Palmeiras em uma nova operação.

