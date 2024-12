Palmeiras prepara reformulação no ataque e duas saídas

O Palmeiras iniciou sua reformulação no elenco e a diretoria já sabe qual setor precisa de mudanças bruscas: o ataque. O Verdão já prepara a saída de dois jogadores, tem conversas avançadas por um atacante e sabe que vai precisar ir no mercado atrás de um camisa 9.

Pensando na reformulação, o Palmeiras não vai renovar o empréstimo com Lázaro, que vai retornar ao Almería, da Espanha. Além disso, Dudu negocia uma rescisão de contrato amigável com o clube onde se tornou ídolo. O destino do camisa 7 no ano que vem deve ser o Cruzeiro.

Para repor a saída de dois jogadores de ponta, o Palmeiras já tem conversas avançadas com Facundo Torres, do Orlando City. Os clubes encaminharam a transferência por cerca de 12 milhões de dólares (R$ 72,2 milhões). Será a maior venda da história da equipe dos Estados Unidos. O uruguaio já manifestou o interesse de se transferir para o Verdão, faltando apenas agora um acordo com o atleta e seu staff.

Palmeiras busca um centroavante

Contudo, o grande problema que o Palmeiras tem para resolver é o de centroavante. Flaco López e Rony são as opções de Abel Ferreira no momento, mas terminaram a temporada em baixa. O argentino, apesar de ser o artilheiro da equipe em 2024, com 22 gols, não demonstrou um bom desempenho nas últimas partidas, principalmente em jogos decisivos. Já o camisa 10 tem a velocidade como arma para jogar em profundidade, mas não é um jogador de área.

A ideia da diretoria é ter três jogadores para o setor com características diferentes. Thalys e Luighi são centroavantes no time sub-20 e serão promovidos ao profissional em 2025, mas não devem assumir a responsabilidade de ser o 9 do Verdão. Assim, a busca por um homem gol em 2025 deve ganhar mais força nos próximos dias.

