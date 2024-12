Do Qatar a General, torcedores do Botafogo curtem o pré-jogo

Enquanto o Botafogo se prepara para estrear no Mundial de Clubes, ou Intercontinental, contra o Pachuca (MEX), nesta terça-feira, no Estádio 974, os torcedores do clube tomaram as ruas de Doha (QAT). Poucos, em comparação à invasão de Buenos Aires, mas barulhentos, os alvinegros esbanjam confiança em mais uma taça. O jogo vale pela segunda fase, mas garante o caneco do Derby das Américas. Estima-se que 200 escolhidos estejam, neste momento, no Golfo Pérsico.

Como tiveram que chegar em cima da hora por conta da última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Botafogo, felizes da vida com o título do Nacional e da Libertadores, tiveram apenas um dia para conhecer as redondezas e fazer o tradicionalíssimo reconhecimento do lugar onde estavam pisando.

Como o Qatar tem leis rígidas contra o álcool e o consumo não é permitido para a população, os brasileiros tiveram que coçar o bolso para bebericar algum “danone”. Uma cerveja, naquele país, chega a custar R$ 100 e só é vendida em hotéis. Nada, portanto, de sair com uma latinha pelas ruas de Doha cantando músicas de exaltação ao Mais Tradicional.

Em General, a taça do Botafogo

Do outro lado do mundo, no calor impiedoso do Rio de Janeiro, as coisas são muito mais flexíveis. Afinal, General Severiano está aberta aos torcedores que quiserem acompanhar Botafogo x Pachuca, com direito a chopp e música ao vivo. Por ora, os escolhidos procuram uma sombra diante de um sol inclemente que castiga a cidade de São Sebastião.

Quem já está acomodada por lá é a taça da Libertadores. O troféu está devidamente posicionado no Ginásio Oscar Zelaya. Já há fila para tirar uma foto com a representação máxima da maior conquista da história do Alvinegro.

Botafogo e Pachuca se enfrentam às 14h (de Brasília), em Doha. Quem vencer enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14). Se o Glorioso passar pelos africanos, encontra o Real Madrid, na grande final, na próxima quarta-feira (18).

