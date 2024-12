Vai uma ajuda, Vasco? Nomes de 29 treinadores livres no mercado

No mercado em busca de um treinador para 2025, o Vasco ainda não sabe quem comandará a equipe na próxima temporada. Nomes disponíveis, porém, não faltam. Dessa forma, o Jogada10 resolveu dar uma ‘ajudinha’ ao time da Colina, buscando quais são os técnicos livres no mercado.

A nossa lista contempla sete treinadores portugueses, além de oito argentinos, três uruguaios e 11 brasileiros. Alguns deles já com experiência no futebol brasileiro, como Luís Castro, Hernán Crespo e Paulo Pezzolano, por exemplo. Outros, com passagens até mesmo pelo Vasco, tais quais Luxemburgo, Zé Ricardo e Jorginho. As informações foram retiradas do site Transfermarkt.

Confira técnicos livres no mercado que podem servir ao Vasco

Treinador – desde quando estão livres (último clube)

Portugueses

Sérgio Conceição – livre desde 30/06/2024 (Porto-POR)

Luís Castro – livre desde 17/09/2024 (Al-Nassr-SAU)

Pedro Caixinha – livre desde 27/10/2024 (Red Bull Bragantino)

José Peseiro – livre desde 01/03/2024 (Seleção da Nigéria)

Daniel Sousa – livre desde 11/08/2024 (Braga-POR)

Renato Paiva – livre desde 04/12/2024 (Toluca-MEX)

Armando Evangelista – livre desde 06/12/2024 (Famalicão-POR)

Argentinos/Uruguaios

Guillermo Schelotto – livre desde 16/09/2023 (Seleção do Paraguai)

Gabriel Milito – livre desde 05/12/2024 (Atlético-MG)

Gerardo “Tata” Martino – livre desde 22/11/2024 (Inter Miami-EUA)

Diego Martínez – livre desde 29/09/2024 (Boca Juniors-ARG)

Hernán Crespo – livre desde 06/11/2024 (Al Ain-EAU)

Gabriel Heinze – livre desde 31/12/2023 (Newell’s Old Boys-ARG)

José Néstor Pekerman – livre desde 08/03/2023 (Seleção da Venezuela)

Carlos Tevez – livre desde 19/05/2024 (Independiente-ARG)

Gustavo Poyet (uruguaio) – livre desde 31/03/2024 (Seleção da Grécia)

Paulo Pezzolano (uruguaio) – livre desde 01/12/2024 (Valladolid-ESP))

Mauricio Larriera (uruguaio) – livre desde 05/06/2024 (Newell’s Old Boys-ARG)

Brasileiros

Dunga – livre desde 14/06/2016 (Seleção Brasileira)

Tite – livre desde 30/09/2024 (Flamengo)

Luiz Felipe Scolari (Felipão) – 20/03/2024 (Atlético-MG)

Vanderlei Luxemburgo – livre desde 27/09/2023 (Corinthians)

Cuca – livre desde 24/06/2024 (Athletico)

Ricardo “Tuca” Ferretti – livre desde 07/08/2023 (Cruz Azul-MEX)

Fábio Carille – livre desde 18/11/2024 (Santos)

Cláudio Caçapa – livre desde 11/02/2024 (Molenbeek-BEL)

Jorginho – livre desde 13/11/2024 (Coritiba)

Zé Ricardo – livre desde 25/03/2024 (Goiás)

Lisca – livre desde 19/11/2024 (América-MG)

