Segurança de Messi impressiona com treino ‘extremo’

Yassine Cheuko, segurança de Lionel Messi, publicou momentos de seu treinamento “extremo” e surpreendeu seus seguidores com as técnicas aplicadas. No Instagram, o guarda costa do argentino exibiu sua resistência e habilidade no MMA.

No vídeo, o ex-soldado americano aparece em um treinamento com Luan Aguirre Elias, atleta brasileiro especialista em artes marciais. Enquanto Yassine surge equilibrado em uma barra de ferro apenas pelas pernas, Luan joga um pneu de tamanho significativo no abdômen do segurança do camisa 10 do Inter Miami. O movimento visa a resistência da região abdominal.

Posteriormente, Yassine e Luan exibem técnicas de MMA. O ex-soldado aplica socos e movimentos de jiu-jitsu no brasileiro. Após uma imobilização, Luan faz um gesto com a mão de desistência (dar tapas na parte do corpo adversário).

Com um misto de boa forma e técnicas exibidos no vídeo, Yassine impressionou os seus pouco mais de 900 mil seguidores no Instagram. Por lá, o segurança de Messi tem o hábito de postar seus treinos pesados e também alguns momentos de lazer.