Inter observa mercado e dá prioridade à contratação de um zagueiro

O Inter já se mobiliza no mercado de transferências e identifica possíveis alvos. Além da prioridade em manter o lateral-esquerdo Bernabei, em uma operação que seja viável financeiramente, o clube também entende ser necessário reforçar a sua zaga. Jemmes, do Vila Nova, além de Luizão, do West Ham, da Inglaterra, e Willyam Rocha do CSKA, da Rússia, são alguns nomes em pauta da diretoria e do Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa).

Importante ressaltar que o monitoramento dos atletas ainda não avançou para a formalização de uma proposta. O Vila Nova estipula que 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 6,4 milhões na cotação atual) seja a quantia ideal para vender o atleta. Uma decisão que o clube goiano aceita debater, caso o Colorado queira avançar nas tratativas pelo defensor.

Um outro fator que pode contribuir para um desfecho positivo é a boa relação existente entre os clubes. Afinal, o clube gaúcho já emprestou o jovem Estevão ao Vila Nova. Além disso, o volante Fernando, que inicialmente retornou ao clube goiano, onde foi revelado, após longo período na Europa, saiu de maneira antecipada em fevereiro e se transferiu para o Internacional.

Inter tem alvos no futebol europeu

Com relação a Willyam Rocha, o zagueiro vê como positivo um retorno ao Brasil. No entanto, os russos concordam em cedê-lo apenas em definitivo. Ou seja, se houver a compra dos seus direitos econômicos. Entretanto, a atual condição financeira do Inter não é favorável à realização de altos investimentos. Ainda por cima, o jogador estendeu o seu vínculo em agosto até 2027.

Luizão é mais um atleta que tem interesse em retornar ao país natal. Primeiro porque a sua esposa está grávida do segundo filho. Além disso, a vontade do defensor é ter maior minutagem, já que não tem tanto espaço no West Ham. O clube inglês, aliás, demonstra uma maior abertura para negociar. Deste modo, solicita que o possível clube interessado somente fique responsável pelo pagamento dos salários.

Colorado mapeia possíveis reforços para todos os setores

A comissão técnica entende que a zaga é uma das principais carências no grupo, principalmente na quantidade de opções disponíveis. Isso porque Gabriel Mercado ainda será desfalque pelo menos até o segundo semestre do próximo ano. O experiente defensor se recupera de uma cirurgia depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo. Desta forma, os jogadores aptos são Clayton Sampaio, Rogel, Vitão e Victor Gabriel.

O segundo até passou por uma intervenção cirúrgica na mão esquerda antes da última rodada da Série A. Contudo, vai se recuperar a tempo para início das competições. O último atleta ainda não teve a chance de estrear pelo time principal do Inter. Ele está cedido por empréstimo ao Sport até o fim de 2024 e a intenção da diretoria é que ele permaneça no Beira-Rio.

Vitão é um zagueiro que desperta o interesse de clubes europeus há um tempo como, por exemplo, do Real Betis, da Espanha, e do Napoli, da Itália. A propósito, o clube de Sevilha ficou próximo de contratá-lo na última janela. Havia o acerto entre as partes, mas as tratativas não se concretizaram devido a um empecilho referente ao Fair Play Financeiro, na ocasião.

Outras posições que o Internacional mapeia no mercado de transferências são volantes e pontas. No meio de campo, Erick, que foi rebaixado com o Athletico, volta a ser pauta no clube gaúcho. Além disso, no caso de manter Bernabei, que já está no elenco, o Colorado tenta convencer o Celtic a fechar um negócio que não seja tão prejudicial financeiramente. Isso porque a pedida inicial dos escoceses é de cinco milhões de euros (quase R$ 31, 9 milhões na cotação atual).

