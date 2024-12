Jogadores do Al-Ahly acompanham Pachuca x Botafogo, em Doha

Já classificado para a semifinal da Copa Intercontinental, os jogadores do Al-Ahly compareceram as arquibancadas do estádio 974, em Doha, para acompanhar a partida do Botafogo contra o Pachuca. Os egípicios encaram o vencedor do Derby das Américas na semifinal da Copa Intercontinental no próximo sábado (14), às 14h.

O Al-Ahly garantiu sua vaga após vencer o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no mês de outubro. A partida também valeu o título da Copa Ásia-África-Pacífico. Quem passar pela semifinal, encara o Real Madrid na grande decisão da Copa Intercontinental.

Os egípicios esperavam encarar um brasileiro pelo quinto ano consecutivo. Mas seu rival será o Pachuca, que fez 3 a 0 no Botafogo. Valwe lembrar que nas edições anteriores do Mundial de Clubes, o Al-Ahly enfrentou o Palmeiras, 2020 e 2021, o Flamengo em 2022 e o Fluminense em 2023. Uma das partidas contra o Verdão e a contra o Rubro-Negro foram disputas de terceiro lugar, com uma vitória e uma derrota. Já o outro confronto contra o clube paulista e o Tricolor foram válidos pelas semifinais, com duas eliminações.

