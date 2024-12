Vasco faz sondagens por zagueiros Caetano e Luizão

O Vasco segue buscando reforços para a temporada 2025. E o clube já ataca sua principal deficiência em 2024: a zaga. O Jogada10 apurou que o Cruz-Maltino sondou o zagueiro Caetano, do Corinthians, e Luizão, do West Ham-ING, que atua na mesma posição.

Caetano, de 25 anos, é canhoto e está com o contrato chegando ao fim no Timão (dezembro), que não conta com ele para a próxima temporada. O Vasco, aliás, já tentou a contratação do jogador na última janela. As negociações, porém, não andaram, já que o Corinthians gostaria de renovar com o zagueiro para poder emprestá-lo, ideia que não agradou a Caetano.

Já quanto a Luizão (ex-São Paulo), a esposa do jogador está grávida de seu segundo filho e existe o desejo por retornar ao Brasil. Assim como Caetano, o Vasco já buscara negociar com o zagueiro na última janela.

O West Ham, seu clube de origem, estaria disposto a negociar um empréstimo gratuito, mas com opção de compra fixada. Marcelo Sant’Ana é quem está a frente das negociações, apesar de, segundo a apuração, estarem em fase embrionária.

