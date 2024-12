Artur Jorge deixa em aberto o seu futuro no Botafogo

No fim da partida em queo Botadogo perdeu para o Pachuca por 3 a 0, nesta quinta-feira, 11/12, em Doha, o técnico Artur Jorge foi perguntado se permancerá no comando da equipe para 2025. O treinador deixou a situação em aberto e frisou que quer esperar as emoções da temporada passarem para tomar a decisão mais racional possível.

“Vamos primeiro tentar digerir tudo isso. Eu volto a dizer, nós temos uma equipe extraordinária, os jogadores fizeram uma temporada de grande sucesso, deixamos o nosso nome na história do Botafogo, com títulos importantes. Por tanto, neste momento, é importante sanarmos um pouquinho as emoções, para que depois, racionalmente, possamos tomar a melhor decisão”, ressaltou.

Com a eliminação, o Botafogo encerra sua temporada com 75 jogos. O Pachuca segue no torneio e vai encarar o Al-Ahly, na semifinal. Quem vencer enfrenta o Real Madrid na grande decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.