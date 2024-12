Athletic Bilbao vence Fenerbahçe e fica perto das oitavas da Liga Europa

O Athletic Bilbao vive grande fase na Liga Europa 2024/25. Nesta quarta-feira (11), na partida de abertura da 6ª rodada, o time espanhol venceu o Fenerbahçe por 2 a 0, em Istambul, com dois gols do atacante Iñaki Williams.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Ernesto Valverde segue invicto na competição e assumiu a liderança provisória com 16 pontos. Com o resultado, o Athletic Bilbao abriu três pontos de vantagem para Lazio e Eintracht Frankfurt, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

Ou seja, a vitória fora de casa deixou o Athletic Bilbao muito perto de uma vaga direta nas oitavas de final da Liga Europa. Independentemente dos demais resultados da rodada, a equipe terminará, no mínimo, empatada na liderança do grupo, com três pontos de vantagem sobre Lazio e Frankfurt.

Por outro lado, o Fenerbahçe, que tem o português José Mourinho como treinador, vive um momento mais complicado na Liga Europa. Isto porque o clube turco chegou à segunda derrota na competição e soma oito pontos em seis jogos. A equipe está na 15ª posição, mas pode despencar na tabela no decorrer desta 6ª rodada.

Nas duas rodadas finais, o Fenerbahçe encara o Lyon em casa e o Midtjylland fora. Além disso, de acordo com informações da imprensa espanhola, este resultado pode levar ao fim da passagem de Mourinho pelo clube.

