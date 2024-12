Botafogo: jornalista aponta culpado por derrota no Intercontinental

A derrota do Botafogo para o Pachuca (MEX) pôs fim a participação do Glorioso em sua estreia na Copa Intercontinental. Com pouco tempo de descanso, a equipe acabou sucumbindo no segundo tempo. Ao avaliar a partida, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, culpou a CBF como a grande vilã e responsável pelo resultado negativo do Glorioso.

De acordo com o jornalista, a entidade máxima do futebol brasileiro não oferece as condições ideais para os representantes do país desempenharem bem em competições internacionais. Neste cenário, PVC crê em prejuízo do Botafogo devido à falta de tempo entre o fim do calendário nacional e o início do Intercontinental.

“O Brasil tem que ser representado como um país cinco vezes campeão do mundo. E não ocorre assim porque o Botafogo joga três dias depois de ser campeão brasileiro. Com seis horas (de diferença) de fuso horário. (…) Não é para olhar para trás e falar: ‘Que vexame do Botafogo’. Não, é: ‘Que vexame da CBF'”, apontou o colunista no ‘Fim de Papo’, do Uol.

Com a derrota, o Botafogo se despede logo em seu primeiro jogo na competição. Agora, os jogadores do Glorioso dão início ao período de férias. A equipe ainda não tem definida uma data de reapresentação. Porém, a estreia no Carioca está marcada para o dia 12 de janeiro, contra o Maricá, no Nilton Santos. Já o Pachuca encara o Al-Ahly, do Egito, no sábado, novamente no Estádio 974. O vencedor pega o Real Madrid na decisão.

