Atacante do Pachuca admite surpresa com escalação do Botafogo

Autor do terceiro gol do Pachuca na vitória contra o Botafogo, o venezuelano Salomón Rondón disse que ficou surpreso ao ver a escalação mista do adversário. O atacante celebrou a ausência de Savarino, que é seu companheiro de seleção, e também de Almada.

“Sinceramente eu pensei que jogariam os que habitualmente estavam jogando. Eu tinha visto os jogos da Libertadores e do Brasileirão e achei estranho. Fiquei feliz quando vi que o Savarino não estava, porque sabia a qualidade que tanto ele e quanto o Almada têm, são jogadores de muita qualidade. Mas nós conseguimos ser contundentes e ganhamos o jogo”, ressaltou.

Outro ponto destacado pelo artilheiro do Pachuca na temporada foi o cansaço do Botafogo. Rondón recordou que, enquanto o clube brasileiro ainda jogava pelo Brasileirão, os Tuzos já estavam no Qatar se preparando, com calma, para a partida.

“A gente sabia que eles tinham chegado tarde ao Qatar, chegaram às duas ou três da madrugada. A viagem pesa e nós aproveitamos isso. Já estávamos aqui fazia alguns dias, nos acostumamos com o horário, aos campos e muitas coisas estavam a nosso favor, e nós aproveitamos”, afirmou.

O Pachuca volta a campo na tarde do próximo sábado (14), quando encara o Al-Ahly, pela semifinal da Copa Intercontinental, no Estádio 974.

