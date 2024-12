Wesley e Gerson, do Flamengo, fazem jogo beneficente em Florianópolis

O lateral Wesley e o volante Gerson, do Flamengo, se reuniram durante as férias do clube para realizar uma partida beneficente em Florianópolis. O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira, no bairro Santo Antônio de Lisboa, Norte da Ilha de Santa Catarina. Os dois jogadores fizeram um gol cada na peleja.

“A gente apostou que quem fizer menos gols vai ter que pagar uma tonelada de alimentos. Mas eu já sei que vou ganhar, o Gerson tá fraco de gols”, disse Wesley ao ‘ge’ antes da bola rolar.

“Feliz de estar pela primeira vez em Florianópolis. Vou fazer mais gols que ele, mas o importante é arrecadar e ajudar”, comentou Gerson.

Wesley, aliás, passou boa parte da adolescência na Capital de Santa Catarina, local que anualmente realiza o jogo festivo, contra o time dos amigos, para arrecadar alimentos.

Para a próxima temporada, o Flamengo terá calendário cheio. No início do ano, o time rubro-negro terá o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil. Na sequência, começa a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e, por fim, o Super Mundial de Clubes, que será nos Estados Unidos entre junho e julho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.