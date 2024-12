Fluminense atinge marca negativa no Século; saiba

O Fluminense conseguiu superar o péssimo ano de 2024 ao se salvar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão. E a má fase pode ser explicada pelo baixo nível do ataque tricolor, diferentemente do que houve em 2023, quando conquistou sua maior glória – a Libertadores da América.

Assim, o time encerrou o ano com seu pior ataque no Século XXI. Afinal, foram apenas 73 gols em 67 jogos oficiais. Isso gera uma média de apenas 1,08 gol por partida. Dessa forma, o Fluminense encerra a sequência de três anos seguidos passando dos 100 gols na mesma temporada.

Foram nos anos de 2021 (106), 22 (121) e 23 (115). O pior ano neste quesito desde 2001 fora em 2018, quando marcou apenas 74 gols. Assim, o ano de 2024 supera esta marca negativa por um gol.

