Saka decide, Arsenal vence o Monaco e dá passo importante na Champions

O Arsenal está forte na briga para se garantir nas oitavas de final da Champions League 2024/2025. Nesta quarta-feira (11), os Gunners venceram o Monaco por 3 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pela 6ª rodada da fase de liga da principal competição do futebol europeu. Saka marcou duas vezes e apareceu em momento decisivo da partida. Nos minutos finais, Kehrer fez contra após chute do jogador da seleção inglesa.

Com o resultado, o Arsenal chega aos 13 pontos, na terceira posição, e está na briga por uma vaga no mata-mata direto da Liga dos Campeões. Aliás, o time está a dois pontos do Barcelona e a cinco do líder Liverpool. O Monaco, por sua vez, perdeu a segunda consecutiva na competição e ocupa a 15ª posição, com 10 pontos.

Festival de gols perdidos do Arsenal

O Arsenal dominou as principais ações do jogo contra o Monaco, mas . As melhores oportunidades aconteceram com Gabriel Jesus, porém sem sucesso. Uma delas o atacante brasileiro partiu em profundidade sem marcação, mas o goleiro Majecki fez grande defesa. Um lance inacreditável. Pouco tempo depois, o camisa 9 também parou novamente no goleiro polonês. No entanto, Jesus resolveu na assistência. Ele cruzou rasteiro para Saka abrir o placar, aos 34 minutos. Ödegaard e Gabriel Martinelli tiveram tempo para ampliar a diferença, porém perderam. Do outro lado, o time de fora de casa até tentava troca passes, porém sem intensidade. Assim, buscou sair nos contra-ataques, porém também sem eficiência apesar da boa consistência defensiva.

Monaco cresce, mas falta intensidade

Na volta para a etapa final, o técnico Adi Hütter mudou o time do Monaco e conseguiu levar mais perigo ao gol do Arsenal. Com 15 minutos de jogo, os Vermelhos e Brancos tiveram três grandes chances, porém sem sucesso. A de Minamino foi a melhor em que foi defendida por David Raya, que passou o primeiro tempo sem sustos. Por outro lado, os Gunners apostavam nos contra-ataques. Gabriel Jesus e Trossard tiveram oportunidades.



Saka decide no fim

No momento em que o Monaco estava diminuindo o ritmo, o Arsenal cresceu e não perdoou. Em erro na saída de bola, Salisu tocou para o goleiro, mas Havertz chegou antes e só deixou Saka para fazer o seu segundo gol na partida, aos 32 minutos, para definir o resultado. Depois disso, o time de Mikel Arteta apenas controlou o jogo, mas ainda teve tempo para ampliar a diferença. Após cruzamento, Saka buscou o chute, mas a bola bateu em Kehrer, que fez contra, e sacramentou o triunfo dos donos da casa.

